قناة النهار حديث الصحافة: انطلاق عملية تلقيح الأساتذة يوم 22 أوت بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2021 - 08:15 تلقيح شارك غرِّد 196 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973646 اقرأ أيضا مراسلة تلفزيون النهار: الحصيلة ثقيلة جدا..جحيم يعيشه سكان تيزي وزو قناة النهار 11 أوت فوزي درار: أكثر من 9 ملايين جرعة لقاح ستصلنا هذا الشهر قناة النهار 02 أوت وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي قناة النهار 03 أوت برنامج Toutes Options : كل ما يجب معرفته حول تركيب وصاينة نظام السيرغاز قناة النهار 31 جويلية