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قناة النهار

حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا

بقلم قناة النهار
حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا
حديث الصحافة
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حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا

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