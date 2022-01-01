قناة النهار حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2022 - 09:56 حديث الصحافة شارك غرِّد أرسل 864 0 حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pn2GA اقرأ أيضا جزائريون: شباب جزائري يدخل الـ "Gaming" من بابه الواسع قناة النهار 15 ديسمبر تخصيص حافلة مكشوفة تحسبا للجولة الإحتفالية التس سيقوم بها الأبطال قناة النهار 19 ديسمبر صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. بين الأمس واليوم قناة النهار 20 ديسمبر هذه هي الأخطاء التي تؤدي إلى الإختـ.ـناقات بالغاز..وهكذا يتم تجنبها قناة النهار 19 ديسمبر 2022 هذه أمنية الجزائريين في السنة الجديدة..هكذا أمضى البعض سنة 2021 قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا : جزائريات يعتقدن أن العمل و الدراسة سندهم في الحياة و ليس أزواجهم لماذا؟ قناة النهار 19 ديسمبر باتنة.. الكوابل الكهربائية تهـ.ـدد حياة سكان البصاج بسريانة قناة النهار 15 ديسمبر بعد سنوات عجاف..تسيير "سوناكوم" يحول إلى المؤسسة العسكرية قناة النهار 20 ديسمبر صديقتي تتعامل مع وليدها بعنف لفظي وجسدي بسبب نتائج الإمتحانات قناة النهار 14 ديسمبر قصر الشعب: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل المنتخب الوطني بطل العرب قناة النهار 20 ديسمبر