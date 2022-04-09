قناة النهار حديث الصحافة: زيادات في رواتب أعوان الأمن والسائقين بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أفريل 2022 - 09:04 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/iZjGY اقرأ أيضا دراما مشوقة وأحداث مفاجئة في مسلسل بنت البلاد الموسم 2.. حصريا على النهار قريبا في رمضان 🌙 😍 قناة النهار 25 مارس وزير لقلاليل: كلما تتزير الفرج راح يجي وموضوع السحر كان القطرة لي فيضت الكأس قناة النهار 24 مارس طالع هابط: شاهد الوعود الكاذبة التي يعاني منها عمال الديوان الوطني لتربية الخيول قناة النهار 20 مارس السفير الجزائري بتونس في موقع تصوير" حب ملوك" الذي يعرض على قناة النهار قناة النهار 27 مارس ثلوج وأمطار بداية من يوم غد الأحد على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 02 أفريل خفيف ظريف: زلابية البنان..وصفة سهلة وتقط كمية لاباس بيها قناة النهار 07 أفريل رزق حلال : مُعاق يبيع الكاوكاو.." أنا ماشي مسكين واحد مايحتقرني قناة النهار 06 أفريل طيب معنا : قلب اللوز كلاسيكي تاع الجدود قناة النهار 06 أفريل في ضيافتكم / اليوم فطرنا في دار المؤثرة "نينا بيوتي هوم" واستقبلتنا أحسن إستقبال قناة النهار 02 أفريل رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا في هذه الولايات أخبار الجزائر 06 أفريل