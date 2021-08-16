قناة النهار حديث الصحافة: مستشفى للحــ.روق بمقاييس عالمية بقلم قناة النهار نشر في 16 أوت 2021 - 09:42 مستشفى شارك غرِّد 176 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972921 اقرأ أيضا الأمن الوطني بتبسة .." ضبط 15 إمرأة داخل حمام خرقوا إجراءات الوقاية" قناة النهار 30 جويلية عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة قناة النهار 09 أوت تساؤلات: الجزائر تسجل قرابة 100 حريق خلفت 65 صحية بين مدنيين وعسكريين قناة النهار 11 أوت دلال خير: طفلة من ذوي الهمم تعاني من تشوه خلقي في العينين والدها يناشد المحسنين لإجراء جراحة مستعجلة قناة النهار 30 جويلية