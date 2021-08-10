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قناة النهار

حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين!

بقلم قناة النهار
حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين!
معاشات
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