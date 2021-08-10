قناة النهار حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين! بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2021 - 08:20 معاشات شارك غرِّد 263 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970639 اقرأ أيضا مستغانم: عدسة قناة النهار تنزل بمصلحة كوفيد 19 لرصد مشاهد حصرية للمصابين بفيروس كورونا قناة النهار 26 جويلية الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء قناة النهار 05 أوت إرتفاع أسعار في أسعار الذهب.. لابيع لاشراء .. عندما تفرض كورونا منطقها قناة النهار 30 جويلية النهار في بيت صاحبة المرتبة الأولة وطنيا في شهادة البكالوريا بولاية ورقلة قناة النهار 22 جويلية