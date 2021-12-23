حديث الصحافة : 71 ألف مليار دينار قيمة الفواتير الوهمية و المضخمة. كما تطرقت بعض المواقع إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.

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