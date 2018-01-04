حديث عن إتفاق مبدئي بين ليستر سيتي وآرسنال لتسريح محرز !

الرياضة
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حديث عن إتفاق مبدئي بين ليستر سيتي وآرسنال لتسريح محرز !
بقلم يونس رزيق

ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية في عددها الصادر اليوم أن فريق ليستر سيتي إتفق مبدئيا مع فريق آرسنال لتسريح الدولي الجزائري رياض محرز.

وأبدى فريق “المدفعجية” إهتمامه بالجناح الأيمن لفريق الثعالب من أجل خلافة اللاعب الشيلي “أليكسيس سانشيز” الذي يقترب من الإنتقال إلى فريق “مانشستر سيتي”.

وقدم فريق الثعالب ضمانات مبدئية لفريق العاصمة اللندنية من أجل السماح لمحرز بمغادرة الفريق بالرغم من دخول فريقي تشيلسي وروما على خط المنافسة للضفر بخدمات الدولي الجزائري.

http://metro.co.uk/2018/01/04/leicester-city-reach-agreement-arsenal-transfer-target-riyad-mahrez-potential-transfer-7202566/

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