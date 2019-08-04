عاجل

حديث “محرز-غوارديولا” يخطف الأنظار بملعب “ويمبلي” !!

الرياضة
  • -
  • 0
حديث “محرز-غوارديولا” يخطف الأنظار بملعب “ويمبلي” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

خطف النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الأنظار بملعب “ويمبلي” رغم عدم مشاركته في نهائي الدرع الخيرية الإنجليزي.

وتتبعت عدسات المصورين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل بداية مواجهة “ليفربول” خاصة لحظة تبادله أطراف الحديث مع مدربه “بيب غوارديولا”.

وظهر بطل إفريقيا رفقة الخضر وهو يستمع لحديث التقني الإسباني بإهتمام شديد لكن مالفت الأنظار هو الإبتسامة العريضة التي لم تُفارقه.

وللتذكير فإن “السيتي” توج بطلا للدرع الخيرية الإنجليزي بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684723

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com