حديث “محرز-غوارديولا” يخطف الأنظار بملعب “ويمبلي” !!

خطف النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الأنظار بملعب “ويمبلي” رغم عدم مشاركته في نهائي الدرع الخيرية الإنجليزي.

وتتبعت عدسات المصورين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل بداية مواجهة “ليفربول” خاصة لحظة تبادله أطراف الحديث مع مدربه “بيب غوارديولا”.

وظهر بطل إفريقيا رفقة الخضر وهو يستمع لحديث التقني الإسباني بإهتمام شديد لكن مالفت الأنظار هو الإبتسامة العريضة التي لم تُفارقه.

وللتذكير فإن “السيتي” توج بطلا للدرع الخيرية الإنجليزي بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.