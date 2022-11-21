حديد التسليح .. إحذروا الغش

نشر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce منشورا توضيحيا عبر حسابها على الفيسبوك حول حديد التسليح الذي يستعمل في البناء.

واوضحت حماية المستهلك كيفية معرفة نوع الحديد ومكان صنعه من خلال الرموز المطبوعة عليها وكتبت لمعرفة نوع الحديد كل ما عليك فعله اخي الكريم هو التحقق من وجود هذه الرموز:

TOS- حديد وهران توسيالي

AQS- حديد بلارة جيجل

HES- حديد الحجار

وأكدت حماية المستهلك ان كل الانواع الاخرى هي انواع غير معتمدة ومرسكلة (recyclé). كما حذرت من الغش في مواد البناء.