حديقة الحامة تفتح أبوابها للزوار اليوم الأربعاء

فتحت، اليوم الأربعاء، حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة، أبوابها أمام الزوار بعد غلقها، باتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا.

وأوضح مدير الحديقة، عبد الكريم بولحية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الزوار ملزمون بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

وستعمل إدارة الحديقة –يقول المتحدث-، على إخضاع الوافدين على هذا الفضاء عبر مدخليه إلى جهاز قياس درجة الحرارة.

وستشهد الحامة انتشار كثيف للعمال على امتداد الحديقة لمراقبة مدى احترام التعليمات الصحية من قبل الزوار.

وتوقع ذات المسؤول إقبالا لافتا للزوار، لاسيما وإعادة افتتاح الحديقة تزامنا مع العطلة المدرسية واقتراب نهاية الأسبوع.