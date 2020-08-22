حديقة الحامة: تهيئة أقفاص الحيوانات المفترسة بالعشب الطبيعي لتقريبها من بيئتها

سجلت مؤسسة تسيير حديقة التجارب الحامة تقدما كبيرا في أشغال إعادة تهيئة وتطوير حديقة الحيوانات، والتي خصت تجديد وتوسعة الأقفاص فيها.

وتمثلت الأشغال المنجزة إلى حد اليوم في نصب أحواض مائية جديدة يستطيع فيها الزوار أن يتواصلوا مباشرة مع بعض الكائنات المائية.

كما تم تدعيم السياج الخارجي لبعض الأقفاص، مع التهيئة الكاملة لأقفاص القردة، وانجاز حواجز خارجية جديدة.

كما تم تسجيل تقدم كبير في تهيئة الأقفاص الخاصة بالحيوانات المفترسة بالعشب الطبيعي لتقريبها من بيئتها الطبيعية، مع إنجاز أقفاص إضافية لاستقبال الحيوانات الجديدة.

للإشارة، عدد الأقفاص التي تم إعادة تهيئتها إلى تاريخ اليوم هو 18 قفص.