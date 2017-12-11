حدّاد :”لايمكن تقييم عمل المكتب الفيدرالي بعد 10 أشهر”

رفض الرجل الثاني في “الفاف”، ربوح حدّاد الإنتقادات الموجهة لعمل المكتب الفيدرالي، مُعتبرا بأن الطاقم الجديد يحتاج لمزيد من الوقت.

وصرح النائب الأول لخير الدين زطشي لـ”النهار” قائلا :”لايُمكن تقييم عملنا في فترة وجيزة لا تتجاوز الـ 10 أشهر فقط”.

وأضاف :”نحن بحاجة لدعم جميع الأطراف، ويجب الصبر علينا، خاصة وأننا مُقبلون على تحديات كبيرة في الفترة اللاحقة”.

وفي سياق مُنفصل، تطرق حداد لرفض الإتحاد الإفريقي لملف، بشير ولد زميرلي، الذي كان مُرشح لدخول المكتب التنفيذي للكاف.

وقال :”سنطعن من أجل السماح لبشير في المُشاركة في السباق، وعلى الإعلام أن يدعمنا في ذلك”.