حدّاد يقرر مغادرة شباب بلوزداد صوب البطولة الليبية

فاجأ مدافع شباب بلوزداد، معاذ حداد، باتخاذه قرار مغادرة الفريق، اليوم الخميس، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي أهلي بنغازي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الليبي.

ومنح معاذ حداد موافقته النهائية لإدارة نادي أهلي بنغازي، التي قامت بكسر البند الجزائي، في انتظار انتقال ابن مدينة سكيكدة رحاله بليبيا.

و جاء قرار معاذ حداد، مفاجئاً، بالنظر إلى تخبط إدارة الرئيس مهدي رابحي. بين الاحتفاظ بالركائز واستقدام لاعبين شباب.

وإلى حد كتابة هذه الأسطر، لم تفلح إدارة النادي البلوزدادي في الظفر بخدمات أي لاعب في الميركاتو الشتوي. ما زاد من قلق الشارع البلوزدادي.

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