“حذاء أزرق من جلد الغزال”: بيع حذاء إلفيس بريسلي بمبلغ خيالي

بيعت أزواج من الأحذية المصنوعة من جلد الغزال الأزرق. أو باللغة الإنجليزية “BLUE SUEDE SHOES”. التي كان يرتديها ملك موسيقى الروك أند رول الأمريكية إلفيس بريسلي. في بداية حياته المهنية، مقابل 141 الف و600 يورو في مزاد علني.

هذا الزوج من الأحذية، الذي قُدر سعر بيعه بما يتراوح بين 100 ألف جنيه إسترليني و120 ألف جنيه إسترليني. كان يرتديه إلفيس بريسلي “في الخمسينيات من القرن الماضي داخل وخارج المسرح”.

وكان المغني قد حصل على حذائه كرمز بعد أن أدى عنوان “Blue Suede Shoes” في ألبومه الأول عام 1956. وهي أغنية لفنان آخر كارل بيركنز، لكنها ستبقى علامة تجارية لملك الروك أند رول. بما في ذلك بعد وفاته عام 1977 عن عمر يناهز 42 عامًا.

“في عام 1958، في الليلة التي سبقت مغادرة إلفيس للجيش (كجزء من خدمته العسكرية). أعطى هذا الحذاء لصديق مقرب، آلان فورتاس، كما يقول مزاد المنازل لشركة Henry Aldrige & Son Ltd.

وتم التحقق من صحة الثنائي من قبل صديق مقرب آخر لإلفيس. هو آلان فورتاس، الذي رافق الفنان في مسيرته المهنية لمدة 22 عاما. والذي يمتلك ما يدعي أنه أكبر مجموعة من الأشياء التي كانت تخص المغني.