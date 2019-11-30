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حذاء نابليون يتجاوز الـ100 ألف أورو

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حذاء نابليون يتجاوز الـ100 ألف أورو
بقلم خالد دحماني

بيع حذاء للإمبراطور الفرنسي، نابليون بونابرت، بأزيد من 117 ألف أورو بعد عرضه في مزاد علني.

وقال مزاد “Drouot” عبر حسابه على “تويتر”: “حذاء نابليون المشهور تم بيعه بـ117208 أورو.. عشاق الإمبراطورية كثيرون”.

ووضّح موقع المزاد العلني أنّ نابليون إرتدى الحذاء عندما كان في المنفى بجزيرة “سانت هيلينا” في المحيط الأطلسي.

وأوضح المزاد أنّ المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في عام 1821.

قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لإستخدامه في نحت تمثال يُصوّر نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=734130

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