حذاري..ظهور سمكة الأرنب القاتلة بين بعض أنواع السمك !

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من انتشار سمكة الأرنب السامة ذات الحجم الصغير والتي تظهر بين السردين، “الصورال” و”اللاتشا”.

ودعت المنظمة الى تجنب أكل هذه السمكة أو حتى فتحها لأنها تسبب الوفاة لكثرة السموم المتواجدة بداخلها.

كما يجب رمي كل السمك في حال تواجدها بينه، ولا يتم استهلاكه في حال ملامسته من طرف هذه السمكة

كما يجب على الصيادين وبائعي السمك فصلها ورميها وتجنب بيعها تضيف المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

بالإضافة الى الاتصال بمديرية الصيد البحري بالمنطقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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كشفت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سكيكدة، عن تسجيل ظهور سمكة الأرنب السامة.

والتي تطفو على سطح المياه داخل ميناء الصيد البحري سطورة.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم اتخاد جميع الاجراءات بالتنسيق مع المصالح البيطرية للوقاية من استعمال هذه السمكة.

وسمك الأرنب السام الخطير على صحة الإنسان يعتبر من الاصناف السمكية الدخيلة على البحر الأبيض المتوسط.

حيث تعد مياه البحر الأحمر، الموطن الأصلي لهذا السمك.الذي يكون قد انتقل إلى مياه شرق المتوسط عبر قناة السويس ثم عن طريق المياه التركية سنوات الألفينات.

أين بدأ يظهر في المناطق الجنوبية الوسطى لحوظ غربي المتوسط.ويعد ظهور سمك الأرنب السام بالسواجل الجزائرية “قليل جدا” يكاد يحصى على الأصابع.