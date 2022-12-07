حذاري من إستعمال هذا الأنبوب في المدفئة أوسخان الماء

حذرت مصالح الحماية المدنية من إستعمال الأنبوب اللولبي لصرف الغازات المحترقة من المدفئة أوسخان الماء. وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الوفاة بسبب الإختناقات من غاز احادي الكربون المتسرب من المدفئة أوسخان الماء.

وأوضحت ذات المصالح عبر حسابها على الفبيسبوك ان الأنبوب اللولبي هو أنبوب قابل للتمديد مصنوع من الألومنيوم. يمنع إستعماله لتصريف الغازات المحترقة. وأكدت ان هذا التصرف الخاطئ والقاتل بل يستعمل للتوهية، لشفط الغبار، لإستخراج دخان الحمام..الخ.

كما نصحت الحماية المدنية المواطنين بإستعمال الأنبوب المعدني المصنوع من الزنك من أجل تصريف الغازات المحترقة وأكدت ان هذا هو التصرف الصحيح للحد من التسربات.

وتابعت انه ومن أجل تصريف الغازات المحروقة بشكل صحيح يجباستعمال قنوات صرف الدخان المعدنية ، و التأكد من ربطها ببعضها البعض جيدا و استعمال الشريط اللاصق المعدني في عملية الربط. مع التأكد من خلو قناة صرف الدخان من اي عائق مثل اعشاش الطيور او قطع قماش وضعت او غيرها. وأيضا وجوب التأكد من وجود غطاء خارجي لتفادي تأثير الرياح على الخروج السليم للغازات

أما بخصوص أصحاب العمارات الذي يشتركون في قناة صرف الدخان الرئيسية يجب التأكد من عدم وجود اعشاش طيور في الأعلى تعيق خروج الغازات.