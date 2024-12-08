حذارِ.. أخطاء في تركيب قنوات صرف الغازات المحروقة تكلفك حياتك!

حذّرت مصالح الحماية المدنية، من الوقوع في أخطاء جد شائعة وسط المواطنين خلال عملية وطريقة تركيب قنوات صرف الغازات المحروقة.

وأوضحت المصالح عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الكثير من المواطنين يقعون في أخطاء تودي بهم. إلى موت محقق خلال تركيب هذه القنوات.

وعليه، أكدت المصالح أنه يجب أن يكون اتجاه قنوات صرف الغازات دائمًا إلى الأعلى لتسهيل خروجها، ولا ينبغي توجيه قنوات صرف الغازات نحو الأسفل. كما يجب تثبيت أنبوب تزويد الغاز مع الجدار وعدم تركه بدون تثبيت، لتفادي ملامسته للمدفأة واحتراقه.

يشار أن الجزائر، بحلول فصل الشتاء، تُسجل تقريبا يوميا حوادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وتسخين الماء. والتي تودي في بعض الأحيان إلى وفاة.

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