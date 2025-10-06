حذارِ.. 5 غيابات تؤدي إلى إقصاء الطالب الجامعي

تؤدي خمسة غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجّهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية. وفي الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني.

وحسب قرار كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرّج فيهما، يفقد الطالب المُقصى. حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية. وفي الوسط المهني للمادة المعنية.

لا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض. بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الاقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين السداسيين المشكلّين للسنة.

و يتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية. أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكلفين. بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.

و يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي. المواد التعليمية المعنية.

من جهة أخرى، أكد القرار أنه تعد الغيابات مبررة في حالة وفاة في الأصول. الفروع أو الأقارب، زواج المعني عطلة الأبوة.

و تبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتبرر حالة الغياب رقم 5 بشهادة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقدة معها.

كما تترك الحالات الأخرى، غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقاً لخصوصية كل حالة.

وفي حالة الغياب المبرر للطالب في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي.

يؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية، إلى فقدان الحق في حصة تعويضية أخرى، وفي هذه الحالة، تمنحه علامة صفر من عشرين في امتحان المراقبة المستمرة.

تمنح العلامة صفر من عشرين في امتحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها، للغيابات غير المبررة.