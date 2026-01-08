حذارِ .. رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا على هذه الولايات 

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح الديوان أن هذه الرياح متوقعة ابتداءً من يوم الجمعة الساعة 10:00 إلى غاية يوم السبت على الساعة 04:00.

وتصل سرعة هذه الرياح الغربية من 50 إلى 70 كلم/سا، على الولايات التالية: الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، وبجاية.

وفي نشرية أخرى، حذّر الديوان من رياح غربية تتراوح سرعتها من 50 إلى 70 كلم/سا. ابتداءً من يوم الجمعة على الساعة 10:00 إلى غاية يوم السبت على الساعة 10:00. وذلك على ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.