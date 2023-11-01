حذار.. البحث عن هؤلاء المشاهير عبر الإنترنت يتسبب في قرصنتك وسرقة بياناتك

كشف موقع McAffee عن أسماء المشاهير الأكثر استخدامًا في حالات القرصنة أو سرقة البيانات.

وأصدر برنامج مكافحة الفيروسات McAffee تقريره السنوي عن عمليات احتيال المشاهير. يسرد فيه عمليات البحث عن المشاهير التي تمنحك أعلى فرصة للإصابة بفيروس أو الاتصال بك من قبل محتال عبر الإنترنت.

الأسماء الأولى تحملها اتجاهات العام: على رأس القائمة الممثل الكندي رايان جوسلينج، الذي “قفزت شعبيته”، بحسب ماكافي. مع إطلاق فيلم “باربي” هذا الصيف. والأمر نفسه بالنسبة للممثلة إيميلي بلانت، نجمة فيلم أوبنهايمر، التي جاءت في المركز الثاني.

ويحتل الملياردير ورئيس تويتر المثير للجدل إيلون ماسك المركز السادس في القائمة، بعد جنيفر لوبيز وكيفن كوستنر وزيندايا.

يستخدم المتسللون استراتيجيات مختلفة لالتقاط صورة هؤلاء المشاهير: روابط التنزيل الضارة. التي تؤدي إلى ظهور الفيروسات، ومواقع الويب. التي تم إنشاؤها باسمهم وتؤدي إلى حملات التصيد الاحتيالي، أو حتى المحادثات، مباشرة في خدمات المراسلة، حيث يتظاهرون بأنهم أنفسهم.

وتشهد الشركة أيضًا زيادة في عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، ومقاطع الفيديو المزيفة. التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي صوت الشخص ومظهره. ويستخدمها المتسللون للترويج لمنتجات أو ممارسات خادعة. مثل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. تقنيات مختلفة تسعى إلى نفس الهدف: جمع البيانات الشخصية لأغراض ضارة.

لمحاربة هؤلاء القراصنة، يذكرنا McAffee ببعض قواعد السلوك: لا تنقر أبدًا على رابط، سواء تم تنزيله أم لا. دون التأكد من أصله، ولا ترسل أبدًا معلوماتك الشخصية والمصرفية، أو لا تقم مطلقًا بتنزيل المحتوى المشكوك فيه.