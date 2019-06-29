حذار.. الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق!

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا، من الجلوس طويلا، لأن ذلك يرفع من خطر الإصابة بجلطة الساق.

فالجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران، أو السفر بالسيارة، أو العمل، غير محبب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ‫بالأوعية الدموية، كمرضى السكري.

‫‫وأوضح المركز الألماني، أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى ‫القلب، مما يتسبب في تجلط الدم.

ويتسبب تجلط الدم، في انسداد الأوعية الدموية جزئيا ‫أو كليا.

‫وتتمثل أعراض جلطة الساق، في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، ‫والتورم،.

وكذا الشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات ‫القلب.

وينصح من يشعر بهذه الأعراض، استشارة الطبيب على وجه السرعة.

وذلك للحيلولة ‫دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة، التي ‫تشكل خطرا على الحياة.