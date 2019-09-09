حذار.. دراسة تربط لأول مرة تناول لحم الدجاج بالسرطان!

توصلت دراسة في جامعة “أكسفورد” البريطانية، أن تناول لحم الدجاج، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من سرطان الدم “لمفوما لاهودجينيكية”.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “صنداي تايمز”، أن تناول لحم الدجاج، يرتبط كذلك بزيادة فرصة الإصابة بسرطان “البروستاتا” لدى الرجال.

وتتبع الباحثون في هذه الدراسة، 475 ألف بريطاني، في منتصف العمر، بين “2006 و2014″، وقاموا بتحليل نظامهم الغذائي، والأمراض التي أصابتهم.

ليجد الباحثون، أن 23 ألف شخص، أصيبو بمرض السرطان.

وجاء في الدراسة: “ارتبط تناول لحم الدجاج، بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللمفاوية، ويتطلب هذا الإكتشاف المزيد من البحث”.

ولم تحدد هذه الدراسة بالضبط ماهو الرابط، والذي قد يعني أن لحوم الدجاج تحتوي على مواد مسرطنة، أو أن طريقة طهوها، تعد عاملا مساهما في المرض.