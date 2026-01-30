حذار.. رياح جد قوية تتعدى الـ110 كلم/سا تضرب هذه الولايات

حذرت عدة نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الجمعة.

وستهب رياح قوية، قد تتعدى الـ90 كلم/ سا على كل من ولايات تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، والشلف. وسيدي بلعباس، وسعيدة، وتيارت، تيسمسيلت، ومعسكر. وغليزان ، وعين الدفلى، النعامة، والبيض. وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية يوم غد السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما حذرت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية قد تتعدى الـ100 كلم/سا على ولايات تيبازة، والبليدة، والمدية، والجزائر العاصمة، وبومرداس، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، والأغواط، الجلفة، والمسيلة. وذلك بداية من ليلة اليوم على الساعة الواحدة صباحا، لتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

فيما حذرت نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية قد تتعدى الـ110 كلم/ سا، على ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وبرج بوعريريج. وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس. وأم البواقي، وباتنة، خنشلة، وتبسة. وذلك بداية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبتـ، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، بسرعة قد تتعدى الـ80 كلم/ سا، على ولايات غرداية، وأولاد جلال، المغير، وتقرت، وورقلة، الوادي، وبسكرة. وذلك بداية من يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساء.