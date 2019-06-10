حذار… سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة “أريزونا” الأمريكية، أن سوء النوم، والنوم الغير الكافي، يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفق مجلة “Psychosomatic Medicine”، والتي نشر فيها الباحثون تجاربهم، فقد شارك في الدراسة 300 شخص، أعمارهم بين “21 و70 سنة”.

ويشار إلى أن المبحوثين، لم تكن لديهم مشكلات صحية في القلب.

وحمل جميع المشتركين في التجربة، لمدة أسبوعين، جهازا خاصا لقياس مستوى ضغط الدم، كل 45 دقيقة.

وفي الليل خلال النوم ثبتوا على معصم كل منهم، جهازًا لتحديد فعالية مراحل النوم وحساب مدتها.

وأظهرت نتائج هذه التجربة، ارتفاع مستوى ضغط الدم الانقباضي في اليوم التالي، لدى الذين كان نومهم سيئا في الليل.

وحسب هؤلاء الباحثين، فإن مدة النوم المثالية في اليوم، هي بين “6 و9 ساعات”، وفقا للأطباء.

وأشار الباحثون، إلى أن قلة النوم المزمنة، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والإجهاد وانخفاض كمية الأنسولين.

ولتجنب هذه المشكلات وعواقبها، ينصح الباحثون النوم في غرفة مظلمة، من دون أجهزة إلكترونية، مثل الهواتف الذكية وغيرها.