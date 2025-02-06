حذار.. ضباب كثيف يحجب الرؤية في هذه المناطق!

تعرف المناطق الداخلية للوطن اليوم الخميس، إنتشار ضباب كثيف حجب الرؤية عن مستعملي الطريق.

ودعت مصالح الدرك الوطني إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لمستعملي الطريق وإشعال الأضواء وتخفيض السرعة. خاصة في الطريق السيار “شرق غرب” الرابط بين البويرة والجباحية بسبب كثافة الضباب. بالإضافة كذلك إلى ولاية قالمة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بالضبط ببلدية هواري بومدين.

كما نبّهت ذات المصالح من وجود ضباب كثيف بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط بالمكان المسمى راس الريح بولاية الجلفة. ودعت إلى توخي الحيطة واليقظة بولاية المدية على مستوى الطريق الولائي رقم 64 الرابط بلدية الربعية بسبب وجود ضباب كثيف.

ويشهد الطريق الولائي رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس و سعيدة وجود ضباب كثيف حجب الرؤية على مستعملي الطريق.

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