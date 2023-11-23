حذار.. ضحية جديدة للغاز في الجلفة

لقي شخص حتفه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بمسكنه العائلي في الجلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، من أجل هذا الحادث الذي وقع بحي ديدوش مراد ببلدية ودائرة عين وسارة.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ومع دخول فصل الشتاء، تزداد حوادث الإختناق بالغاز في المنازل، بسبب إستعمال وسائل التدفئة وعدم ترك منافذ للتهوية.