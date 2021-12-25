حذار.. علامة غير متوقعة للنوبة القلبية

لفتت مؤسسة القلب البريطانية “BHF”، إلى علامة غير متوقعة للنوبات القلبية. وقالت المؤسسة، أن الشعور المفاجئ بالقلق، الذي يشبه نوبة الهلع، يمكن أن يكون علامة على حرمان القلب من الأكسجين.

ومن الأعراض المحتملة الأخرى للنوبة القلبية: السعال المفرط أو الصفير، والذي ينتج عن تراكم السوائل في الرئتين.

وأشار الخبراء في “BHF” إلى أن أعراض النوبة القلبية يمكن أن تستمر على مدار أيام، أو يمكن أن تظهر فجأة وبشكل غير متوقع.

ومن الأعراض الأكثر شيوعا للنوبات القلبية مايلي: ألم الصدر أو عدم الراحة. ألم في الصدر ينتشر في الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة أو الذراعين. بالإضافة إلى الشعور بالغثيان أو خفة الرأس أو ضيق في التنفس.

ونصح الأطباء، أنه ومن الأفضل أن يجلس الشخص المصاب بهذه الأعراض ويستريح، ويأخذ 300 غرام من الأسبرين أثناء انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ومن المرجح أن يتلقى أي شخص يعاني من السكتة القلبية حتى وصول المسعفين، تعليمات من قبل عامل الهاتف حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وقد يستغرق التعافي من النوبة القلبية شهورا، حيث وبمجرد العودة إلى المنزل، يوصى عادة بالراحة والقيام فقط بالأنشطة الخفيفة.

وقد يشمل ذلك صعود الدرج ونزوله عدة مرات في اليوم، أو المشي لمسافة قصيرة. وزد تدريجيا كمية النشاط الذي تقوم به كل يوم على مدار عدة أسابيع.

كما أن المريض قد يحتاج إلى الالتزام بنظام غذائي غني بالعناصر الغذائية ومليء بالأطعمة الصحية.وسيساعد ذلك على خفض نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

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