حذار من بيع هذا المرڨاز

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منشورا تحذر فيه من بيع النقانق “المرڨاز” المستورد.

وأوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، عبر صفحته على فيسبوك أنه “من حق المستهلك معرفة إذا كانت (الأمعاء) المصارين التي يتم بها صناعة النقانق “المرڨاز ” محلية أو مستوردة”.

وأكد زبدي، في المنشور ذاته “المصارين (الأمعاء) المستوردة غير “حلال” وتتحملون أيها الجزارون وِزر وإثم آكليها من المستهلكين المحافظين على شعائرهم”.

واختتم زبدي أن “ما يتم صناعته من مرقاز لكونه أصبح (موضة) وكثير الطلب لا يمكن لمصارين الخرفان المحلية تغطيته. ولهذا استيراد المصارين المجففة عن طريق ( الكابة) يلقى رواجا كبيرا …. خافوا ربي”.