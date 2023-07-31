حذار.. هذه العادات الغذائية تُدمر الأمعاء

كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور سيرغي يالوف، عن عادات صحية تضر جدا بصحة الأمعاء وتدمرها.

وقال الطبيب، أن التجوّع والإفراط في اتباع نظام غذائي محدد صارم يضر جدا بصحة الأمعاء ويدمرها.

وأشار الدكتور، إلى أنه يُمنع منعا باتا تحمل الجوع، بل حتى من الأفضل أن يتناول المرء طعاما ضارا.

كما أكد الطبيب، على أنه بنتيجة الإفراط في اتباع حمية غذائية معينة تصاب الأمعاء بالأمراض.

وأضاف الدكتور، أنه يجب ألا تقل كمية الطعام التي يتناولها الشخص البالغ عن كيلوغرام واحد في اليوم. كما أن إنخفاض هذه الكمية إلى 300 غرام في اليوم، سيؤدي حتما إلى مشكلات في الأمعاء.