حذار.. 4 درجات تحت الصفر.. صقيع وتشكّل الجليد غدا

ستعرف الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية منها موجة برد قارص مع تشكل للصقيع والجليد غدا الأربعاء. أين ستكون درجات الحرارة الدنيا تحت الصفر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة ليوم غد الأربعاء ستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى. على كل الولايات الشمالية للوطن مع درجات حرارة جد منخفضة. الأمر الذي يؤدي إلى تشكل للصقيع والجليد في الفترة الليلية والصبيحة.

كما أن الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية والهضاب العليا ستبقى تحت تأثير كتلة هوائية جد باردة. من شمال أوروبا محملة برياح وهواء بارد يساعد على انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المرتقبة ليوم غد خاصة الدنيا ستكون تحت الصفر لتتراوح بين 0 إلى - 4 درجات تحت الصفر على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس. وتتراوح من 1 إلى 7 درجات على الولايات الساحلية. ومن 5 إلى 12 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح مابين 5 إلى 17 درجة على الولايات الشمالية ومن 10 إلى 20 درجة بالجنوب.

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