حذرتهم من الغلق والمتابعة القضائية.. مديرية التجارة بالعاصمة تأمر تجار المواد الغذائية والمخابز بفتح محلاتهم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حذرتهم من الغلق والمتابعة القضائية.. مديرية التجارة بالعاصمة تأمر تجار المواد الغذائية والمخابز بفتح محلاتهم
بقلم نادية بن طاهر

تنهي مديرية التجارة بالعاصمة، إلى علم تجار التجزئة للمواد الغذائية والخضر والفواكه، وأصحاب المخابز وتجار الجملة، بضرورة فتح محلاتهم.

وجاء في إخطارات للمديرية، للمصالح السالفة الذكر، بضرورة فتح محلاتهم التجارية وتسخير كافة طاقاتهم لتوفير المواد الواسعة الإستهلاك، وبالكميات المطلوبة.

ويأتي ذلك، بهدف تلبية طلبات السكان طيلة فترة الحجر الجزئي، الذي تعرفه الولاية.

وأكدت المديرية، أن تجار التجزئة للمواد الغذائية وتجار التجزئة للخضر والفواكه، وتجار الجملة، وأصحاب المخابز، يقدمون خدمةعمومية، مما يتعين على أصحابها الفتح الاجباري تحت طائلة الشطب التلقائي لسجلاتهم التجارية، مع المتابعة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=798836

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com