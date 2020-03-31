حذرتهم من الغلق والمتابعة القضائية.. مديرية التجارة بالعاصمة تأمر تجار المواد الغذائية والمخابز بفتح محلاتهم

تنهي مديرية التجارة بالعاصمة، إلى علم تجار التجزئة للمواد الغذائية والخضر والفواكه، وأصحاب المخابز وتجار الجملة، بضرورة فتح محلاتهم.

وجاء في إخطارات للمديرية، للمصالح السالفة الذكر، بضرورة فتح محلاتهم التجارية وتسخير كافة طاقاتهم لتوفير المواد الواسعة الإستهلاك، وبالكميات المطلوبة.

ويأتي ذلك، بهدف تلبية طلبات السكان طيلة فترة الحجر الجزئي، الذي تعرفه الولاية.

وأكدت المديرية، أن تجار التجزئة للمواد الغذائية وتجار التجزئة للخضر والفواكه، وتجار الجملة، وأصحاب المخابز، يقدمون خدمةعمومية، مما يتعين على أصحابها الفتح الاجباري تحت طائلة الشطب التلقائي لسجلاتهم التجارية، مع المتابعة القضائية.