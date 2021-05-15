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حذرت من عقوبات الكاف.. إدارة مولودية الجزائر تُندد وتُهدد

الرياضة
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حذرت من عقوبات الكاف.. إدارة مولودية الجزائر تُندد وتُهدد
بقلم إسماعيل عشاش

أصدر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية، بيانا رسميا، ندد من خلاله هو وإدارته، بما عرفته منصة الصحفيين، خلال مواجهة الوداد البيضاوي.

وأوضح البيان، بأن ما شهدته المنصة من “تجاوزات”، جاء من أشخاص لا علاقة لهم بوسائل الإعلام، معتبرة ذلك تجاوزا مرفوضا.

وذكرت ذات البيان، بإمكانية تعرض الفريق لعقوبات من الكاف، في حالة إتضاح عدم حيازة من تواجدوا هناك للإعتمادات اللازمة.

وأشارت إدارة العميد، بأنها قامت بتحديد من قاموا بالتجاوزات، وستقدم شكوى ضدهم لدى مختلف المصالح المُختصة.

ورغم أن البيان لم يعلن ذلك صراحة، إلا أن المقصود بكل ما سبق، هو الإستقبال الذي خُص به حسان حمار في المُدرجات.

وطالب بعض الحاضرين في المركب الأولمبي، بضرورة وصول الرئيس السابق لوفاق سطيف لأعلى هرم في إدارة العميد.

ويُرتقب أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة، بخصوص هذه القضية التي تصنع الحدث في بيت الشناوة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=995997

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