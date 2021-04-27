حذر مبكرا من كورونا.. “بيل غيتس” يتوقع موعد النهاية!

كان مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أوائل من توقع انتشار وباء قاتل في العالم، قبل انتشار كورونا ببضعة أشهر.

ومؤخراً، صرح بيل غيتس لشبكة “سكاي نيوز”، إن نهاية هذا الوباء ستأتي.

وأورد الملياردير بيل غيتس: “آمل أن يعود العالم إلى طبيعته مع توفر المزيد من اللقاحات”.

كما توقع غيتس في مارس الماضي، ومع تسارع حملات التطعيمات ضد كوفيد_19، خفضه إلى أعداد صغيرة جداً بحلول نهاية عام 2022.

وقال غيتس في تصريح آخر: “حتى هذا الصيف، ستصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستويات عالية من التطعيم”.

مضيفا: “هذا سيوفر المزيد من اللقاحات التي يمكن تحريرها إلى العالم بأسره في أواخر عام 2021 وحتى عام 2022”.

ولم يبدِ غيتس تعجباً من إعطاء الدول الغنية الأولوية في الحصول على لقاح كوفيد_19.

وقال غيتس: “في الصحة العالمية، يستغرق وصول اللقاحات للدول الفقيرة بعد حصول الدول الغنية عليها نحو عقد من الزمن”!.

ولكن غيتس، توقع أن يكون حصول الدول الفقيرة على اللقاحات أسرع هذه المرة.