 «حذفنا فرائض الوضوء في مناهج الجيل الثاني لأن التلميذ لايفهمها»

رئيس منهاج التربية الإسلامية في وزارة التربية.. سيد علي دعاس:

«كل أستاذ يدرّس السلفية في الثانوي أمواله سحت وهو خارج عن القانون»

«أستاذ التربية الإسلامية في التعليم الثانوي يجب أن يتقيد بمنهاج الدولة الجزائرية»

قال رئيس المنهج التربوي الخاص بمادة التربية الإسلامية والمفتش المركزي بوزارة التربية، سيد علي دعاس، إن أستاذ مادة التربية الإسلامية في التعليم الثانوي ملزم بتدريس المنهاج الذي قدمته له وزارة التربية الوطنية، وأن تدريس السلفية أو الوهابية أو ما يشابههما يعتبر خارجا عن القانون وأن المال الذي يجنيه الأستاذ يعتبر سحتا، مشيرا إلى أن الأستاذ ملتزم أمام ضميره بالتقيد بما نمليه عليه.

قال، أمس، سيد علي دعاس، رئيس المناهج التربوية الخاصة بالتربية الإسلامية، إن قيام بعض أساتذة التربية الإسلامية في التعليم الثانوي بتخصيص ساعتي المادة الإسلامية للتلاميذ كل أسبوع للحديث عن الوهابية والسلفية، وهو أمر خارج عن القانون، ووجب على الأستاذ في هذا الخصوص أن يستعيد ضميره ويبتعد عن الشبهات، باعتبار أن الأموال التي يتقاضاها شهريا سحت.

وقال المتحدث على هامش الندوة الوطنية الخاصة بتدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الوطنية، إنه لا يقدم فتوى وإنما ينبّه الأساتذة المعنيين ويحثهم على ضرورة التقيد بالمنهاج، كما أنه ملزم بما تقدمه له الدولة الجزائرية وليس دولة أخرى.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن برامج الجيل الثاني الخاصة بالتربية الإسلامية في الطورين الابتدائي والمتوسط، أخذت بعين الاعتبار قدرة التلميذ على الاستيعاب، حيث تم التركيز في الطور الابتدائي على طريقة الصلاة، فيما تم حذف فرائض الصلاة التي تم تحويلها للطور المتوسط، حتى يستطيع التلميذ التفريق بين ما هو سُنّة وما هو فرض، من أجل رفع مستوى تدريس الأحكام في الطور الثانوي.

وعن عدم توظيف أساتذة متخصصين في الشريعة في الطور المتوسط، قال المتحدث إن الأمر يعود إلى التنظيم، حيث أن الأستاذ الذي يتم توظيفه مجبر على تدريس 22 ساعة، وهو أمر صعب التطبيق، لذلك تم تكليف أستاذ اللغة العربية بتدريس هذه المادة في الطورين الابتدائي والمتوسط.

وبالنسبة لقيام بعض مديري الثانويات بتكليف أساتذة مادة الفلسفة بتدريس مادة التربية الإسلامية، قال المتحدث إن الأمر ليس معمما.