حذف “الاستدراك” ودمجه في التعليم العادي

قررت وزارة التربية الوطنية حذف حصص المعالجة في التعليم الابتدائي، ودمجها مع التعليم العادي.

وبهذا تكون وزارة التربية قد عدلت في الحجم الساعي لأساتذة اللغة العربية في التعليم الإبتدائي. حيث يقدر الحجم الساعي للسنة أولى والثانية بـ 20 ساعة في الأسبوع. أما السنة الثالثة بـ17.5 ساعة والسنة الرابعة بـ17 ساعة، أما السنة الخامسة فقد تم تحديده بـ18 ساعة.

وقد تم حذف حصص المعالجة، ودمجها في مسار التعليم العادي، بالإضافة إلى توحيد مواقيت الدخول والخروج بين نظام الدوام الواحد ونظام الدوامين.