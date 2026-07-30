حذف بعض المواد في الثانوي.. وزير التربية يحسم الجدل

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الوزارة أقرت تخفيف البرامج ومراجعة محتويات بعض المواد لإدماج المعارف الجديدة وتطوير معارف التلاميذ.

وأشار وزير التربية، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس بمقر الوزارة، إلى أن الترتيب الجديد الذي سيطبق في الموسم الحالي يعتمد على اللغات الأجنبية التي يدرسها التلميذ في الابتدائي.

أما في التعليم الثانوي، فكشف الوزير أنه قد تمت المحافظة على دراسة التلميذ لجميع المواد التي كانت موجودة بالنسبة لجميع الشعب دون حذف أي مادة بالكامل. مشيرا إلى أن سنوات التعليم الثانوي الثلاث يجب أن يكون بها التكوين متخصصا.

وأضاف وزير التربية أن تموضع المواد يجب أن ينسجم مع الرؤية الصحيحة للتعليم. ففي السنة الثالثة ثانوي يجب أن تكون الدراسة والمواد أكثر تخصصا. مؤكدا أن الترتيبات التي تم اتخاذها لن ولم تحذف أي مادة من المقرر الدراسي. بل تم إعادة ترتيب هذه المواد وبرمجتها في سنة من السنوات تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم.

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