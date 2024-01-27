حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” و “ب” لتتوحد في رتبة واحدة

كشف رامي عزالدين رئيس التنسيقة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب، أنه تمخض عن فحوى القانون الأساسي للأستاذ الباحث. وكذا عن النظام التعويضي عديد الأثار من بينها حذف رتبة أستاذ مساعد “أ” و “ب” لتتوحد في رتبة أستاذ مساعد. ذلك لأن التوظيف أصبح بشهادة الدكتوراه.

كما تمخض عنه إعادة بعث رتبة أستاذ مميز ، والتي تكون بعد مرور 15 سنة من الحصول على رتبة أستاذ التعليم العالي، وتكون وفق معايير محددة. كالإشراف على طلبة الدكتوراه و النشر العلمي وغيرها من الشروط التي ستعلن لاحقا.

كما ميز أيضا القانون الأساسي بين الأستاذ المدرس والأستاذ الباحث. كما ضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الحريات الأكادمية. و عزز هذا القانون انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي من أجل خلق الثروة عن طريق المقاولاتية.

وقد ترتب عن النظام التعويضي في الأجر زيادة محترمة اذا تراوحت. ما بين عشرة آلاف دينار جزائري (10000دج) إلى خمسة و خمسون دينار الف جزائري (55000دج) وذلك لكل الأساتذة حسب رتبهم العلمية ودرجات الخبرة لديهم.

هذا و أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب عن عميق شكرها وخالص امتنانها لرئيس الجمهورية الذي أبان عن حرص شديد واهتمام بالغ بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي، و هو النهج الذي يعكس التوجهات الجديدة للبلاد ، والتي شكلت في مجملها إلتزامات الرئيس و تعهداته.

كما شكرت التنسيقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري على حرصه وجهود التي تسير قدما نحو رقي القطاع.

وقد ساهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين سناباب منذ تأسيسيها شهر أفريل 2023 من خلال عديد التدخلات في قضايا تُعنى بالشأن العام للأستاذ الجامعي، ودافعت دون هوادة عن مصلحته ؛ بما تقتضيه المصلحة العامة.



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