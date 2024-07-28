حذف فيديو إفتتاح أولمبياد باريس بسبب الإنتقادات!

تم حذف الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد باريس من حساب “يوتيوب” الخاص بالبطولة.

وجاء ذلك بعد انتقادات قوية للحفل الذي تضمن الكثير من العروض المثيرة للجدل والأخطاء.

حيث رُفع علم الأولمبياد معكوسا، كما تمت مناداة فريق كوريا الجنوبية على أنه فريق كوريا الشمالية.

فيما كانت الحالة الجوية سيئة، حيث دفع سقوط الأمطار الغزيرة الكثيرين لمغادرة الحدث العالمي باكرا.

ومع البحث، يمكن العثور على نسخ كاملة من حفلات افتتاح أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وغيرها. لكن ليس الحفل الذي أقيم قبل يومين فقط.

وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل في حفل الافتتاح، الجمعة، فقرة سببت غضبا في فرنسا وخارجها، بعدما استخدمت لوحة شهيرة في مقاربة بدت مستغربة للبعض.

فقد حاكى راقصون لوحة “العشاء الأخير” لليوناردو دافنشي، لكن العرض تضمن إشارات إلى “المثليين”. مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي، فضلا عن أصداء عالمية.

ولم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية ولا منظمو أولمبياد باريس لطلبات تعليق من صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الحفل بأنه “مشهد متضخم”. بينما اعتبرت صحيفة “نيويورك بوست” الحدث “مملا ومفككا وغير مخطط له”.