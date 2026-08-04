حذف مادة الفلسفة..  وزير التربية يرد

بعد الجدل الواسع قرر وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي الرد على مقال للكاتب والباحث كريم جدي بعنوان ( رسالة إلى وزير التربية ” إقصاء الفلسفة هو إعلان لموت العقل ” ).

وجاء رد سعداوي عبر مراسلة شخصية للكاتب والباحث كريم جدي حرص فيها على توضيح بعض النقاط المتعلقة بما ورد في المقال.

وقال صاحب المقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “كنت قد نشرت مقالا بعنوان ( رسالة إلى وزير التربية ” إقصاء الفلسفة هو إعلان لموت العقل ” ) وانتشر المقال انتشارا واسعا”.

وتابع صاحب المقال “ففوجئت وزير التربية شخصيا الدكتور محمد سعداوي يتصل بي ويراسلني بخصوص ما كتبته على صفحتي ويوضح بعض النقاط المهمة”.

وإعتبر صاحب المقال أن رد الوزير “خطوة تعكس روح المسؤولية وتقريب الإدارة من الصحافة والمواطن ولفته تنم عن شفافية التعامل وهيبة مؤسسات الدولة”.

وأكد سعداوي أنه تلقى التساؤلات المطروحة بكل مسؤولية، حول حذف الفلسفة في التعليم الثانوي .

وأعرب سعداوي في الوقت نفسه عن استغرابه من دخول بعض الأساتذة في النقاش دون الاطلاع على القرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة. وأيضا الاعتماد بدلًا من ذلك على معلومات غير دقيقة ومتداولة.

وأوضح سعداوي أن الوزارة تدرك جيدا وهذه مسؤوليتها الاجتماعية حجم المهمة الموكلة إليها في تطوير المنظومة التربوية بما يخدم مصلحة البلد ومستقبل الأجيال. كما تدرك جيدا أهمية مادة الفلسفة ضمن خارطة هيكلة التعليم الثانوي ودورها في كل شعبة .

وأشار الوزير في رده إلى قيام قطاعه بتعزيز المواد الأساسية في كل شعبة، حيث كانت الفلسفة في شعبة الآداب والفلسفة محلا لهذا التعزيز حيث تم رفع معاملها في الثالثة ثانوي .

وتابع الوزير بخصوص باقي الشعب إلى أنه تم برمجة الفلسفة كمادة مهمة في التعلمات القاعدية في السنة الثانية ثانوي بنفس المعامل الذي كان في السابق . داعيًا إلى الرجوع إلى القرارات الرسمية المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة للتحقق من هذه المعطيات.

وختم الوزير رسالته بالتساؤل: “فهل تم حذف الفلسفة؟”، قبل أن يوجه شكره على التفاعل مع الموضوع، معربًا عن أمله في أن تتحلى النخب بمزيد من النضج والتبصر.