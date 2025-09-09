حذف مادتي الجغرافيا والتربية المدنية من المقرر الدراسي للسنة الثالثة ابتدائي

قررت وزارة التربية الوطنية حذف مادتي الجغرافيا والتربية المدنية من المقرر الدراسي لمستوى السنة الثالثة ابتدائي اعتبارا من الموسم الدراسي 2025/2026.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بإعادة هيكلة مواد ومواقيت اسنة الثالثة من التعليم الابتدائي فإن الهدف هو تحقیق تدرج منطقي للمواد. بما يتوافق مع المواد المقررة في الطور الأول من التعليم الابتدائي.

و مواصلة تدعيم التعلمات الأساسية والتي تشمل المهارات اللغوية. والرياضيائية القاعدية، وكذا المهارات البدنية والفنية مع تعزيز الوعي الوطني لدى المتعلمين بتنمية البعد التاريخي للهوية الوطنية.