حرائر الجزائر يملأن الشوارع رفضا لما يحدث في غزة

خرجت النساء الجزائريات اليوم الخميس، جنبا إلى جنب مع الرجال، في مسيرات شعبية حاشدة نُصرة للفلسطينيين المتواجدين تحت قصف دموي منذ 13 يوما.

المرأة الجزائرية التي شاركت في النضال رفقة الرجال إبّان الثورة التحريرية، تعرف جيدا ما يعيشه إخوانها الفلسطينيين، تحت مدافع الحرب.

وأبت الجزائريات، إلا أن تخرجن وتصرخن بأعلى أصواتهن، لتعبرن عن رفضهن للمجازر المهولة التي يتعرض لها الفلسطينيين يوميا.

هذا وخرج الجزائريون اليوم الخميس، عبر كل ولايات الوطن، في مسيرات مليونية رافضة للحرب الدائرة في غزة والتي حصدت أرواح آلاف الشهداء.