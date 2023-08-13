حرائق أمريكا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 93 شخصاً

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي في أمريكا، اليوم الأحد، إلى 93 شخصاً.

وأعلن حاكم ولاية هاواي جوش غرين، في حصيلة سابقة تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية أنّ 89 شخصاً لقوا حتفهم في تلك الحرائق.

وحذر غرين، في مؤتمر صحفي، من أنّ عدد القتلى سيستمر في الزيادة مع اكتشاف المزيد من الضحايا.

ويعتقد مسؤولون أنّ الحريق الحالي قد ينتهي به الأمر ليكون “الكارثة الأكثر دموية” في تاريخ البلاد.