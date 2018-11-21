حرائق..أياد مبتورة وإصابات بالعمى ليلة المولد!

الطواقم الطبية أعلنت حالة طوارئ بسبب خطورة الإصابات والعمليات الجراحية المعقّدة

المفرقعات تحرق منازل وتبتر يد طفل و«تعمي» شابا وكهلا ليلة المولد

أكثر من 130 جريح بسبب حروب «المحارق» في مختلف الولايات

«المحارق» تحرق حافلة وسيارة وإصابة 10 أطفال بحروق مختلفة في البليدة

اعتداءات على الشرطة بـ«المحارق» وإصابة أزيد من 40 شخصا في حروب بـ«البوق» في البويرة

استقبلت مصالح الاستعجالات الطبية على مستوى عدد من مستشفيات الوطن، عشرات الإصابات وسط المواطنين، خاصة منهم الأطفال بسبب الاستعمال المفرط لأخطر أنواع المفرقعات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أعلنت الأطقم الطبية حالة طوارئ بسبب خطورة الإصابات التي استلزمت إجراء عمليات جراحية معقّدة.

اعتداءات على الشرطة بـ«المحارق» وإصابة أزيد من 40 شخصا في حروب بـ«البوق» في البويرة

خلفت، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، حرب التراشق بالمفرقات والبوق في ولاية البويرة، أزيد من 40 مصابا بجروح متفاوتة، وحسب مصدر طبي.

فقد استقبلت مصلحة الاستعجالات بسور الغزلان والبويرة العديد من المصابين بعد تحول الشوارع إلى ساحات للمعارك والتراشق بالمفرقعات من مختلف الأحجام والأنواع، خاصة الخطيرة منها بكل من حي 140 مسكن وحي «لاكوتيك» وكذا حي بلقرطبي و500 مسكن في سور الغزلان.

وقد أقدم العشرات من الشباب على غلق الطرق بحرق أكثر من 20 عجلة المطاطية والتراشق، مما استلزم تدخل أعوان الحماية المدنية لإطفائها خوفا من اكتساح النيران المناطق السكنية، كما تدخل أعوان الشرطة في محاولة لتجنيب السكان مخاطر المفرقعات، غير أن هؤلاء الشباب قاموا برشقهم بالمفرقعات، حيث عاشت ذات الأحياء أجواء الكر والفر وتم مطاردة الشباب المتهورين إلى غاية مخرج المدينة.

«المحارق» تحرق حافلة وسيارة وإصابة 10 أطفال بحروق مختلفة في البليدة

كما تسببت الألعاب النارية والمفرقعات، ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بولاية البليدة في تسجيل جروح مختلفة، خاصة وسط الأطفال، وإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى والثانية، مع تسجيل حريقين بحافلة وسيارة.

وأقدم مجموعة من الشباب على رمي المفرقعات والألعاب النارية على حافلة نقل المسافرين كانت مركونة بالحظيرة في وسط مدينة بوعينان وبالضبط بحي 5 جويلية، مما أدى إلى نشوب حريق أدى إلى التهامها كليا.

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا بمدينة بوعينان من أجل إخماد حريق بسيارة سياحية كانت متوقفة بالقرب من منزل الضحية، أين قام بعض الشباب بالرمي العشوائي للمفرقعات أدى إلى نشوب حريق بالسيارة أتى على كامل أجزائها الخارجية.

من جهة أخرى، أفادت مصادرنا بتدخل بعض المواطنين القاطنين بحي 360 في أولاد يعيش من إخماد حريق نشب بعمارة نتيجة المفرقعات، والذي أدى إلى هلع وخوف القاطنين. من جهة أخرى، سجلت مختلف مصالح الاستعجالات بولاية البليدة إصابة 10 أشخاص بحروق ما بين الطفيفة والمتوسطة خاصة وسط الأطفال.

المفرقعات تبتر يد طفل في بجاية

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى خليل عمران في بجاية، مساء أول أمس الإثنين، طفلا في الـ12 من العمر بعد تعرضه لجروح وحروق خطيرة على مستوى اليد بسبب الألعاب النارية، حيث تسبب انفجار مجموعة من المفرقعات التي كان يحملها في إصابته بجروح وبتر يده.

عشرات الجرحى أغلبهم أطفال بسبب مفرقعات «المولد» في المسيلة

تسببت المفرقعات والألعاب النارية، ليلة أول أمس، بمناسبة إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، في إصابة العديد من الأطفال بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينها إصابتان خطيرتان، حيث تم نقل الضحيتن إلى المستشفى الجامعي بولاية سطيف.

بالإضافة إلى تسجيل 5 جرحى ضحايا المفرقعات في بلدية مڤرة شرق المسيلة، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و8 سنوات، أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الوجه.

فيما سجل مستشفى الزهراوي العديد من الحالات المماثلة خلفتها هذه الألعاب النارية، على غرار إصابة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بجروح على مستوى العين تم تحويله إلى مصلحة أمراض العيون، وكذا طفلة تعرضت إلى حروق على مستوى الذراع.

…وحريق داخل «كشك» يخلف خسائر مادية

من جانب آخر، نشب، ظهـر أمس الأول، حريق في كشك خاص متعدد الخدمات على مستوى محطة شارع «حي الشهداء» وسط مدينة المسيلة، حيث أتت ألسنة اللهب على كامل الكشك وحولته إلى رماد.

وحسب مصادرنـا التي نقلت الخبر، فإن الحريق أتى على السلع الموجودة داخل الكشك، حيث أكّد شهود عيان أن الحريق سببه قيام بعض الأطفال بإشعال ألعاب نارية بالقرب منه، وهو ما تسبب في احتراقه بالكامل.

4 جرحى في حوادث متفرقة بسبب الألعاب النارية بالمدية

كما استقبلت، ليلة أمس الأول، مصلحة الاستعجالات على مستوى مستشفى محمد بوضياف وسط مدينة المدية، أشخاصا بحروق بسبب المفرقعات والألعاب النارية، وحسب مدير مستشفى محمد بوضياف، فإن 4 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بسبب الاستعمال غير العقلاني لتلك المفرقعات.

شاب يفقد عينيه و21 مصابا بسبب «السينيال» و«الفلومبو» في عنابة

استقبلت، ليلة أول أمس، مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد في عنابة، 13 شخصا تعرضوا لإصابات متفرقة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تتراوح أعمارهم بين 15 و28 سنة، من بينهم شاب يبلغ من العمر 16 سنة، تعرض لإصابة بليغة على مستوى الظهر بعد إصابته بـ «الفلومبو غالاكسي».

مما خلف له جرحا عميقا تطلب إدخاله إلى غرفة العمليات على جناح السرعة، فيما استقبلت استعجالات طب العيون خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، تعرضوا لإصابات طفيفة على مستوى العينين بسبب «السينيال».

في حين استقبلت عيادة طب العيون التابعة للمستشفى الجامعي، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لحروق خطيرة على مستوى العينين، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين وآخر خمس سنوات.

في حين خضع آخر يبلغ من العمر 25 سنة، إلى عملية جراحية استعجالية معقدة بعد انفجار المفرقعات على عينه وتسببت له في حروق كبيرة للعينين والحاجبين، حيث كشف الفريق الطبي بأن إصابته خطيرة وقد تفقد العينين لنشاطهما الطبيعي.

احتراق شقتين وإصابات متفاوتة خلال الاحتفالات بـ «المولد» في ڤالمة

عرفت ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ولاية ڤالمة، عدة حوادث مأسوية نتيجة الاستعمال المفرط للمفرقعات، أين تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، في حدود الساعة السادسة مساء.

لإطفاء النيران التي نشبّت في شقة بحي المصالحة العمارة رقم 05 بالطابق الرابع ببلدية النشماية بسبب ترك العائلة لشموع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشتعلة أثناء مغادرتهم للمنزل، مما أدى إلى اشتعال بعض المعدات الكهرومنزلية وستائر النوافذ وبعض الأفرشة.

كما تدخلت نفس الوحدة، في حدود الساعة السابعة مساء، لإخماد حريق داخل منزل في شارع أول نوفمبر رقم 25 ببلدية ڤالمة، لنفس السبب، وهو ترك شموع الاحتفال مشتعلة فوق ثلاجة، إلا أن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية حال دون انتشار ألسنة اللهب إلى باقي المنزل.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر طبية عن تعرض العديد من الأطفال إلى حروق وجروح مختلفة نتيجة الاستعمال غير العقلاني للمفرقعات.

استعجالات مستشفى ورڤلة تستقبل 20 شخصا بسبب «المحارق»

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف في ورڤلة، ليلة الاحتفال بذكرى المولد التربوي الشريف، نحو 20 إصابة تعرض أصحابها إلى حروق في أنحاء متفرقة من أجسادهم بعد التعرض المباشر للمفرقعات.

تسجيل 10 إصابات في قسنطينة

في حين سجلت، مساء أول أمس، مصالح الاستعجالات الطبية بكل من المستشفى الجامعي ابن باديس ومستشفى الدكتور عبد القادر بن شريف في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، اللتان تعدان أكبر هيكلين استشفائيتين بالولاية، 10 حالات إصابة بجروح جراء المفرقعات خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وحسبما أكده كل من مدير مستشفى علي منجلي والمكلف بالإعلام على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس، فإن الإصابات لم تتجاوز الجروح والخدوش الطفيفة على مستوى الأطراف، وتتراوح أعمار المصابين بين 12 و30 سنة. جدير بالذكر أن عدد المصابين انخفض بشكل لافت خلال احتفالات المولد النبوي للسنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية.

حروب شوارع بـ«المحارق» تخلف 26 مصابا أغلبهم قصر في تبسة

شهدت شوارع عدة أحياء لمدينة تبسة، ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حروب شوارع بين شباب الأحياء الشعبية بسبب التراشق بالمقذوفات النارية الخطيرة، حيث أعلنت حالة استنفار في أوساط الطاقم الطبي في أقسام الاستعجالات الطبية، خاصة بالمستشفى العمومي عالية صالح.

وقد استقبلت الاستعجالات العشرات من المصابين بحروق مختلفة، من بينهم 26 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، تم إخضاع اثنين منهم إلى عمليات جراحية ومراقبة طبية مكثفة نظرا لخطورة الإصابة، حسب المصدر الطبي لـ«النهار»، في حين أغلب تدخلات عناصر الوحدة المركزية للحماية المدنية كانت على مستوى حي العرامي وطريق عنابة ولارمونط.

إصابة 43 شخصا من بينهم كهل فقد عينه في حروب شوارع بسكيكدة

شهدت أغلب شوارع المدن الكبرى بسكيكدة، ليلة المولد النبوي الشريف، حرب شوارع باستعمال المفرقعات ومختلف الألعاب النارية، فشوارع مدن القل وتمالوس وعاصمة الولاية سكيكدة والحروش وعزابة وغيرهم شهدت حضر تجوال بعد أن اندلعت المعارك بين شباب وأطفال بالمفرقعات بعد صلاة المغرب.

إلى ذلك، كشف مصدر طبي بأنه تم تسجيل إصابة 43 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 و55 سنة، بحروق وجروح مختلفة وحتى كسور بسبب الكر و الفر، حيث تأكد فقدان كهل يبلغ من العمر 55 سنة، البصر بإحدى عينيه بعد إصابته برمية «سينيال» عندما كان يمر بمكان شهد معارك بين مجموعات من الأطفال بوسط مدينة عزابة.