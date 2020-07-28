حرائق.. إتلاف 718 هكتار من الغطاء النباتي في ظرف أسبوع

أخبار الجزائر
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حرائق.. إتلاف 718 هكتار من الغطاء النباتي في ظرف أسبوع
بقلم معين تيت

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية الجاري، نشوب 172 حريق مسّ الغابات والأدغال والحشائش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجّلت 172 حريق مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّل 70 حريق في الغابات، 36 حريقا في الأدغال، 51 حريقا مسّ الحشائش و 15 حريقا أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في 237 هكتار من الغابات، 154 هكتار من الأدغال و327 هكتار من الحشائش، بالإضافة إلى خسارة 4130 حزمة تبن و 5037 شجرة مثمرة.


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