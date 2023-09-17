حرائق البليدة.. السيطرة على نيران مفتاح وبوقرة والعملية متواصلة بعمروصة وتباينات

تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم الأحد، من التحكم وإخماد الحرائق على مستوى مفتاح وبوقرة. في حين، تتواصل الجهود في إخماد حريق بغابة وادي الرمان بعمروسة وتباينات على مستوى بلدية بوعينان.

كما تم تسخير على إثر نشوب حرائق على مستوى كل من غابات مفتاح، بوقرة وبوعينان ليلة البارحة، كافة العتاد المادي والبشري. لمختلف المصالح تحت إشراف والي الولاية إبراهيم أوشان. والمتمثل في 40 شاحنة و130 عون حماية مدنية لمختلف الرتب. مكونة من الرتل المتنقل لولاية البليدة والرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدخل والرتل المتنقل لولاية المدية. أفراد الجيش الوطني الشعبي مدعومين بطائرة الإخماد”BE200″، محافظة الغابات. وعتاد المؤسسات العمومية والبلديات “متيجة حدائق، مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، الجزائرية للمياه”. وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوعينان، مدير الحماية المدنية. محافظ الغابات، مدير الأشغال العمومية، رئيسي دائرة بوعينان وبوفاريك ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.