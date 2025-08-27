حرائق البليدة..تذبذب في الكهرباء وقطع الغاز بمناطق الشريعة

أعلنت سونلغاز البليدة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أضرار مست كوابل الكهرباء متوسطة التوتر. الأمر الذي تسبب في تذبذب التموين بالطاقة الكهربائية على مستوى بني علي وشريعة.

كما قامت سونلغاز البليدة، بقطع التموين بالغاز. وهذا حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات وبصفة احترازية على مستوى بني علي وشريعة بسبب الحرائق.

وجاء في بيان المصلحة “امام ما تشهده منطقة الشريعة من حرائق، تعلم سونلغاز توزيع البليدة زبائنها”. “عن سجيل أضرار مست كوابل الكهرباء متوسطة التوتر”. “الأمر الذي تسبب في تذبذب التموين بالطاقة الكهربائية على مستوى بني علي وشريعة”.

كما “تم، وبصفة احترازية، قطع التموين بالغاز حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات”.

واندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق توزع عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح.

كما اضاف بيان الحماية، أنه تم إجلاء و إبعاد عدة عائلات قاطنة في جبال الشريعة بسبب الحريق.

في حين، لا تزال عمليات اخماد النيران متواصلة إلى غاية اللحظة.

وتدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية، والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف والبويرة.

كما تم تخصيص 6 طائرات اخماد AT802، وطائرتي إخماد BE200 التابعة للجيش.

وأعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الآخيرة حتى الساعة السابعة صباحا.

واندلع 41 حريقا، فيما تم اخماد 32 حريقا نهائيا، ولا تزال العملية جارية في 7 مناطق. في حيت تم وضع منطقتين تحت الحراسة.