حرائق الجزائر.. مانشستر يونايتد يتضامن مع أسر الضحايا

تضامن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الشعب الجزائري وأسر ضحايا حرائق الغابات التي مست البلاد، أمس الإثنين، والتي أسفرت عن الوقوع عن العديد من الخسائر المادية والبشرية.

وغرد الحساب الرسمي لليونايتد، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء:”قلوبنا مع الشعب الجزائري وتعازينا لأسر ضحايا حرائق الغابات، ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل”.