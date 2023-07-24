حرائق الطارف.. إجلاء المصطافين ودعوة لتجنب السفر إلى غاية تحسن الوضع

دعت مصالح ولاية الطارف، المواطنين، الذين هم بصدد مغادرة التراب الوطني، عبر المعابر الحدودية، إلى توخي الحيطة والحذر وتأجيل السفر لأغراض غير إستعجالية إلى غاية تحسن الوضعية.

وجاء ذلك، حسب بيان للولاية، على اثر تسجيل معاودة إندلاع الحرائق بالتراب التونسي المقابل للمعبر الحدودي أم الطبول.

وأضاف البيان، أن السلطات التونسية قامت بغلق المعبر الحدودي ببوش المقابل للمعبر الحدودي الجزائري. وتم تحويل حركة المسافرين إلى المعبر الحدودي العيون.

وأضاف البيان، أنه وعلى إثر تسجيل بداية إندلاع حريق على مستوى غابة بمنطقة الحنايا ببلدية بريحان. وبالنظر إلى الوضعية الجوية الصعبة، من حرارة شديدة ورياح. تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية والتي تهدف لحماية الأرواح بالدرجة الأولى:

تنصيب خلية اليقظة والمتابعة تحت إشراف الوالي على مستوى مقر الولاية. وتدخل تشكيل مختلط من حماية مدنية ومصالح الغابات.

تسخير الرتل المتنقل للحماية المدنية والفرقة الجهوية للحماية المدنية والفرقة الجهوية للتدخل. مشكلين من 26 شاحنات إطفاء و118 عون و4 سيارات اسعاف وحافلتين لنقل الأفراد.

كما تم إجلاء المصطافين تحت إشراف عناصر الدرك الوطني بشاطئ كاب روزا ببلدية القالة.

ودعت مصالح الولاية المواطنين إلى تجنب استغلال الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين بلدية القالة وبلدية بريحان.

وكذا تفادي التوجه إلى الشواطئ المحاذية للطريق السالف الذكر إلى غاية تحسن الوضع.

والتقيد بالتعليمات للأسلاك الأمنية وعناصر الحماية المدنية ومصالح الغابات المتواجدين بالميدان.