حرائق الغابات: إجتماع تنسيقي بوزارة التضامن لتأطير العملية التضامنية

عقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بعد. مع مدراء النشاط الإجتماعي للتضامن بالولايات المتضررة من الحرائق لتقييم وتأطير وهيكلة العملية التضامنية. ضمانا لوصول الإعانات إلى مستحقيها.

وخلال هذا الاجتماع، أوضحت كريكو أن المنصات الإلكترونية التي خصصها القطاع في وقت سابق. وعملية الرقمنة التي باشرها سهلت من عملية التنسيق بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية. مشيرة إلى أن هذه المنصة ساهمت في عملية الإستجابة السريعة والدقيقة لاحتياجات مواطني المناطق المتضررة.

كما شددت كريكو على ضرورة التنسيق المحكم بين مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات وفعاليات المجتمع المدني. من أجل هيكلة وتأطير العملية التضامنية الموجهة للعوائل المحتاجة. ودعت في ذات السياق، إلى تنظيم حملات تحسيسية توعوية بالمناطق الريفية.